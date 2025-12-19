Vorteilswelt
Transfergeflüster

Ruhige Adventzeit bei Salzburgs Westligisten

Salzburg
19.12.2025 15:00
Konstantin Gertig (li.) steht vor einem Absprung aus Bischofshofen.
Konstantin Gertig (li.) steht vor einem Absprung aus Bischofshofen.(Bild: GEPA)

Bei den Salzburger Westliga-Klubs tut sich in diesem Wintertransferfenster bisher noch wenig. Ein Seekirchener soll bei einem unterklassigen Klub im Frühjahr mehr Spielzeit bekommen. Ein BSK-Spieler will sich im Jänner erneut bei einem Zweitligisten beweisen.



Die Adventzeit gilt auch als ruhige Zeit. Das trifft auch auf die Transferaktivitäten einiger Salzburger Westligaklubs zu. Denn aktuell tut sich wenig am Markt. Bei Kuchl etwa ist bis auf die geplante Rückkehr von Nico Schiedermeier zur Austria nach einer Leihe nichts geplant. Auch das Training pausiert bei den Tennengauern nach einem Grundlagen- und Kraftblock seit Donnerstag wieder. Beim starken Aufsteiger aus Seekirchen soll Danylo Plakhtyria im Frühjahr mehr Spielzeit bekommen. In der Regionalliga reichte es nur zu 40 Minuten im gesamten Herbst, daher wird der Ukrainer zu 1. Landesliga-Klub Berndorf verliehen.

Mirnes Kahrimanovic möglicherweise vor Absprung
Bei Bischofshofen könnte es zu einem Abgang von Mittelfeldspieler Mirnes Kahrimanovic kommen. Wie schon im November spielt der 21-Jährige im Jänner noch einmal bei Zweitligist Austria Lustenau vor. Auch Kollege Konstantin Gertig hat vom Klub die Freigabe, zu wechseln. „Wir planen im Frühjahr nicht mit ihm“, bestätigt BSK-Macher Patrick Reiter. Schon im Sommer wollte der Innenverteidiger den Sprung in den Profibereich schaffen und absolvierte ein Probetraining bei Austria Salzburg. Die Violetten nahmen ihn danach aber nicht unter Vertrag.

In der Salzburger Liga hat Grödig bekanntlich mit Alexander Schwaighofer auf den Abgang von Petrit Nika (Wals-Grünau) reagiert. Zudem könnte das Team von Trainer Arsim Deliu auch noch Aleksandar Jankovic verlieren. Außerdem hat Ex-Jungbulle Emir Hasanovic die Freigabe bekommen, nach Thalgau zu wechseln. „Wir werden sicher die Augen offen lassen. Wenn sich ein interessanter junger Spieler auftut, sagen wir nicht nein“, erklärt Deliu.


Christoph Kolland
