Ruhige Adventzeit bei Salzburgs Westligisten

Die Adventzeit gilt auch als ruhige Zeit. Das trifft auch auf die Transferaktivitäten einiger Salzburger Westligaklubs zu. Denn aktuell tut sich wenig am Markt. Bei Kuchl etwa ist bis auf die geplante Rückkehr von Nico Schiedermeier zur Austria nach einer Leihe nichts geplant. Auch das Training pausiert bei den Tennengauern nach einem Grundlagen- und Kraftblock seit Donnerstag wieder. Beim starken Aufsteiger aus Seekirchen soll Danylo Plakhtyria im Frühjahr mehr Spielzeit bekommen. In der Regionalliga reichte es nur zu 40 Minuten im gesamten Herbst, daher wird der Ukrainer zu 1. Landesliga-Klub Berndorf verliehen.