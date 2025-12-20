Selbst an Weihnachten wird weiter trainiert

Beim Training kennt Trailläufer Hans-Peter Innerhofer keine Pause. Der Pinzgauer feilt im Winter jeden Tag an seiner Ausdauer, um im Sommer bei den Bewerben fit zu sein. Von Trainingsplänen eines Trainers hat er sich aus gutem Grund wieder distanziert.
Die besten Sommersportler werden im Winter geformt. Getreu diesem Motto trainiert Trailläufer Hans-Peter Innerhofer – wenn er fit ist – jeden Tag. Aktuell stehen Straßenläufe, Skitouren oder Langlaufeinheiten auf dem Programm. „Im Winter macht man mehr Stunden, aber lockerer“, erklärt der Pinzgauer. Dabei geht er nach Gefühl und eigenen Erfahrungen vor.
Deswegen hat auch die Zusammenarbeit mit Lars Schweizer beendet. Der Topcoach machte die Anweisungen nur online. Doch als Berufstätiger könne man sich – trotz Vier-Tage-Woche – nicht perfekt daran halten. „Das war mir zu viel. Ich habe heuer trainiert, wie es mir von der Arbeit her gepasst hat. Lars hat nur drübergeschaut“, erklärt der Bundesforstarbeiter.
Vergiftung in Spanien
Der 30-Jährige trainiert auch viel mit Bruder Manuel auf das gemeinsame Ziel EM in Slowenien im kommenden Jahr hin. 2026 soll für das Duo generell glücklicher verlaufen. Manuel stieg wegen einer Verletzung heuer später in die Saison ein, Hans-Peter wurde in Spanien im Herbst von einer Lebensmittelvergiftung ausgebremst. „Sonst war die Saison gut“, bilanziert der Pinzgauer.
