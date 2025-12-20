Späte Christkindln und Touristen stürmten Wien

Die Wiener Innenstadt ist am vierten Einkaufssamstag zwar voll, der große Andrang in den Geschäften blieb zunächst aber aus. Die großen Massen verstopften erst am Abend die Kärntner Straße und Co. Ob dabei auch ordentlich eingekauft wurde? Die „Krone“ sah sich bei einem Lokalaugenschein um.