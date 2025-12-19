„Das hätte ich sofort unterschrieben“

Die Herbstsaison der Bundesliga ist vorbei. Für den Pinzgauer Jonas Mayer waren die vergangenen Monate eine sehr schöne Zeit. Denn der 21-Jährige spielte mit Ried in der Bundesliga groß auf. Aktuell weilt er auf Heimaturlaub.
Bis auf zwei Partien hat Jonas Mayer in seiner ersten richtigen Bundesliga-Saison alle Spiele absolviert. Bei Aufsteiger Ried ist der 21-Jährige im zentralen Mittelfeld nicht wegzudenken. „Wenn mir das vor der Saison jemand gesagt hätte, dass ich Stammspieler in der Bundesliga werde, hätte ich das sofort unterschrieben“, kann er sein Glück kaum fassen. „Ich bin natürlich sehr glücklich, dass ich so viel spielen hab’ dürfen.“
Debüt im U21-Team
Vom Typ her wird er gerne mit Bullen-Kapitän Mads Bidstrup oder Bayern-Spieler Konrad Laimer verglichen. Seine Pferdelunge, mit der er pro Spiel circa elf Kilometer abspult, kann auch mit jener des Aberseers (im Herbst 11,16 Kilometer) verglichen werden. Aber nicht nur im Klub, sondern auch im U21-Nationalteam drückt er mit seiner Spielweise der Mannschaft seinen Stempel auf. Auf sein Debüt in einem Testspiel im Juni folgten noch vier weitere Spiele in der EM-Quali. Die Chance auf ein Fixticket kann das ÖFB-Team kommendes Jahr realisieren.
Bei den Innviertlern darf indes von der Meistergruppe geträumt werden. Als Neuling der Liga liegen sie vor Ende des Jahres sogar vor Rekordmeister Rapid auf Rang sechs, nur drei Punkte hinter dem Zweitplatzierten LASK. „Wir sind eine Mannschaft, die schnell lernt. Am Anfang haben wir ein paar Schwierigkeiten gehabt. Die haben wir aber überwunden und daraus gelernt“, weiß Mayer. Sein Ziel für die weitere Spielzeit: „Ich will mich natürlich weiterentwickeln!“
Davor wird jedoch Kraft getankt. Während einige Profis die Sonne und das Meer suchen, ging es für den Pinzgauer nach Hause zu den Eltern. „Wenn Schnee kommt, gehe ich vielleicht Skifahren“, verbringt der Ried-Kicker die Pause sehr bodenständig.
