Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stammspieler bei Ried

„Das hätte ich sofort unterschrieben“

Salzburg
19.12.2025 11:00
Jonas Mayer spielte mit Ried eine starke Herbstsaison.
Jonas Mayer spielte mit Ried eine starke Herbstsaison.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)

Die Herbstsaison der Bundesliga ist vorbei. Für den Pinzgauer Jonas Mayer waren die vergangenen Monate eine sehr schöne Zeit. Denn der 21-Jährige spielte mit Ried in der Bundesliga groß auf. Aktuell weilt er auf Heimaturlaub.

0 Kommentare

Bis auf zwei Partien hat Jonas Mayer in seiner ersten richtigen Bundesliga-Saison alle Spiele absolviert. Bei Aufsteiger Ried ist der 21-Jährige im zentralen Mittelfeld nicht wegzudenken. „Wenn mir das vor der Saison jemand gesagt hätte, dass ich Stammspieler in der Bundesliga werde, hätte ich das sofort unterschrieben“, kann er sein Glück kaum fassen. „Ich bin natürlich sehr glücklich, dass ich so viel spielen hab’ dürfen.“

Debüt im U21-Team
Vom Typ her wird er gerne mit Bullen-Kapitän Mads Bidstrup oder Bayern-Spieler Konrad Laimer verglichen. Seine Pferdelunge, mit der er pro Spiel circa elf Kilometer abspult, kann auch mit jener des Aberseers (im Herbst 11,16 Kilometer) verglichen werden. Aber nicht nur im Klub, sondern auch im U21-Nationalteam drückt er mit seiner Spielweise der Mannschaft seinen Stempel auf. Auf sein Debüt in einem Testspiel im Juni folgten noch vier weitere Spiele in der EM-Quali. Die Chance auf ein Fixticket kann das ÖFB-Team kommendes Jahr realisieren.

Bei den Innviertlern darf indes von der Meistergruppe geträumt werden. Als Neuling der Liga liegen sie vor Ende des Jahres sogar vor Rekordmeister Rapid auf Rang sechs, nur drei Punkte hinter dem Zweitplatzierten LASK. „Wir sind eine Mannschaft, die schnell lernt. Am Anfang haben wir ein paar Schwierigkeiten gehabt. Die haben wir aber überwunden und daraus gelernt“, weiß Mayer. Sein Ziel für die weitere Spielzeit: „Ich will mich natürlich weiterentwickeln!“

Lesen Sie auch:
Christian Schaider und Austria Salzburg gehen bald getrennte Wege. 
Trennung beschlossen
Austria Salzburg: Tage des Trainers sind gezählt
15.12.2025
Erstes Kind ist da!
Süße Baby-News von ÖFB-Legionär und Ex-Salzburger
16.12.2025

Davor wird jedoch Kraft getankt. Während einige Profis die Sonne und das Meer suchen, ging es für den Pinzgauer nach Hause zu den Eltern. „Wenn Schnee kommt, gehe ich vielleicht Skifahren“, verbringt der Ried-Kicker die Pause sehr bodenständig.

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
149.334 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
143.401 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
97.050 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf