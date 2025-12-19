„Das hätte ich sofort unterschrieben“

Debüt im U21-Team

Vom Typ her wird er gerne mit Bullen-Kapitän Mads Bidstrup oder Bayern-Spieler Konrad Laimer verglichen. Seine Pferdelunge, mit der er pro Spiel circa elf Kilometer abspult, kann auch mit jener des Aberseers (im Herbst 11,16 Kilometer) verglichen werden. Aber nicht nur im Klub, sondern auch im U21-Nationalteam drückt er mit seiner Spielweise der Mannschaft seinen Stempel auf. Auf sein Debüt in einem Testspiel im Juni folgten noch vier weitere Spiele in der EM-Quali. Die Chance auf ein Fixticket kann das ÖFB-Team kommendes Jahr realisieren.