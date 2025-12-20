Mit Weihrauch durch die längste Nacht des Jahres

„Richtig guter Weihrauch riecht nicht“, sagt Judith Kreil. Die Verkäuferin im Klosterladen des Stifts St. Peter kennt sich aus damit. Seit 15 Jahren hat Kreil die kleine, aber feine Auswahl an Weihrauch unter ihre Fittichen. „Erst wenn man das Harz erwärmt, entfaltet es seinen Duft. Wenn es vorher schon stark riecht, dann ist es minderwertige Ware.“ Eine eigene St.-Peter-Mischung gibt es im Klostergeschäft selbstverständlich auch. Ihr größter Fan ist Hausherr Erzabt Jakob Auer.