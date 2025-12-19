133 Anzeigen für einen einzigen Lkw-Lenker auf A10

Die Aufmerksamkeit auf sich zog ein 31-jähriger Lkw-Lenker aus Deutschland am Donnerstag durch ein illegales Überholmanöver. Er wurde auf der Tauernautobahn (A10) von der Polizei gestoppt und in der Kontrollstelle Kuchl genau unter die Lupe genommen – dann hagelte es Anzeigen.
So stellten die Polizisten direkt am Lkw zahlreiche nicht genehmigte Leuchten fest. Und auch bei den Aufzeichnungen der Lenkzeiten gab es zahlreiche gravierende Mängel. Insgesamt notierten die Beamten am Fahrzeug und bei den Lenkzeiten 133 Verstöße, die allesamt bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt wurden.
Und auch die Staatsanwaltschaft wird sich mit dem Fahrer befassen. Er war immer wieder ohne Fahrerkarte unterwegs. Jetzt folgte die Anzeige wegen Fälschung eines Beweismittels.
