Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV

Die Weihnachtszeit kann wehmütig machen – das trifft auch auf Alexandra Meissnitzer zu. Die 52-Jährige kann sich ein Comeback mit ihrer Weihnachtssendung definitiv vorstellen – und das nicht einmal ein halbes Jahr nach ihrem Jobwechsel zur FIS.
Das Moderatoren-Karussell rund um die Weihnachtssendungen im ORF drehte sich heuer äußerst rasant. Erst wurde bekannt, dass Lisa-Marie Friedle am 20. Dezember an der Seite ihres Papas DJ Ötzi ihre Premiere als Moderatorin feiern wird. Die 23-Jährige ist heute Abend um 20.15 Uhr in „Zauberhafte Weihnacht“ auf ORF2 zu sehen.
Wenig später gab es auch für Stefanie Hertel und Marco Ventre einen neuen Job im Staatsfunk: sie präsentieren an Heiligabend gemeinsam „Weihnachten auf Gut Aiderbichl“. Jetzt deutete der nächste Promi gegenüber der „Krone“ ein mögliches Comeback am TV-Bildschirm an!
„Ich muss ehrlich sagen, ein bisschen fehlt mir meine Weihnachtssendung schon“, gab Ex-Skistar Alexandra Meissnitzer zu. Die ehemalige Ski-Weltmeisterin entschied sich erst im September für einen beruflichen Tapetenwechsel. Sie heuerte beim internationalen Ski-Verband FIS als Leiterin von Sonderprojekten im Präsidialbüro an.
Ihre Karriere als langjährige ORF-Sport-Kommentatorin und auch als Moderatorin („Bergweihnacht mit Alexandra Meissnitzer“) musste sie dafür allerdings an den Nagel hängen.
„Ich habe mich ganz bewusst zu diesem Schritt entschieden“, ist die 52-Jährige nach wie vor immer noch von ihrem Jobwechsel überzeugt. Betont aber gleichzeitig: „Wenn sich wieder die Möglichkeit einer Moderation ergäbe, würde ich natürlich unseren Präsidenten (Johan Eliasch, Anm. d. Red.) um Erlaubnis fragen.“
