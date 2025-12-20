Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV

Das Moderatoren-Karussell rund um die Weihnachtssendungen im ORF drehte sich heuer äußerst rasant. Erst wurde bekannt, dass Lisa-Marie Friedle am 20. Dezember an der Seite ihres Papas DJ Ötzi ihre Premiere als Moderatorin feiern wird. Die 23-Jährige ist heute Abend um 20.15 Uhr in „Zauberhafte Weihnacht“ auf ORF2 zu sehen.