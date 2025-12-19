Lenker hatte bei Drogenfahrt eigenes Kind dabei

Unter Drogeneinfluss mit seinem siebenjährigen Kind unterwegs war ein 40-jähriger Pongauer am Donnerstagabend. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und nahmen dem Mann den Führerschein ab. Zudem erwischte die Polizei einen weiteren Drogenlenker und einen Autofahrer unter Alkoholeinfluss.
Von der Routinekontrolle zur Führerscheinabnahme: Mit seinem siebenjährigen Sohn im Auto stoppte die Polizei einen 40-jährigen Pongauer am Donnerstagabend. Dabei fiel den Beamten sofort Cannabisgeruch im Fahrzeug auf. Der anschließende Drogentest auf THC fiel positiv aus.
Ebenfalls am Donnerstag, allerdings am Vormittag, geriet ein 29-jähriger Autofahrer in eine Kontrolle der Polizei. Dabei wirkte der Mann beeinträchtigt, weshalb ein Drogentest durchgeführt wurde. Auch dieser war positiv.
Am späten Abend erwischte die Polizei auch einen 41-jährigen Flachgauer mit 1,86 Promille am Steuer. Alle drei Lenker durften nicht weiterfahren und mussten ihre Führerscheine abgeben. Zudem wurden sie angezeigt.
