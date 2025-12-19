Vorteilswelt
Auf Gut Aiderbichl

46 neue Polizisten für Salzburg wurden angelobt

Salzburg
19.12.2025 20:30
Fast die Hälfte der neuen Absolventen ist weiblich
Fast die Hälfte der neuen Absolventen ist weiblich

Insgesamt 46 junge Damen und Herren dürfen nun stolz ihr Zeugnis vorzeigen. Sie haben die knapp zweijährige Polizeiausbildung an den Standorten Salzburg und Wels erfolgreich absolviert. 

21 von ihnen waren sogar so erfolgreich, dass sie mit Auszeichnung abschlossen und mit besonderer Erwähnung bei der Ausmusterungsfeier am Freitag auf Gut Aiderbichl geehrt wurden.

Aber nicht nur fleißig gelernt haben die 46 Neu-Polizisten in den vergangenen Monaten. Auch der soziale Zusammenhalt steht bei der Ausbildung im Vordergrund. So gibt es nicht nur Gemeinschaftsaktivitäten, sondern auch gemeinsame Festivitäten, wie etwa beim Oktoberfest.

Ihren Dienst offiziell antreten werden die neuen Polizistinnen und Polizisten übrigens erst ab Februar 2026. Bis dahin bleibt noch etwas Privatzeit. Unter anderem für das eine oder andere Foto mit den geretteten Tieren auf Gut Aiderbichl.

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
Salzburg

