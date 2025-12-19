Salzburgs Volleyball-Teams doppelt gefordert

Für Salzburgs Volleyballer geht‘s am Wochenende heiß her! Sowohl die Damen, als auch die Herren sind innerhalb von 24 Stunden zweimal auf dem Prüfstand. Möglich machen das zwei verschiedene Bewerbe.
Das wird zach! Gleich zweimal müssen Salzburgs Volleyball-Damen am Wochenende aufs Parkett. Heute (16.30) geht’s in der Bundesliga zu Aufsteiger St. Pölten, morgen (16) schlägt die Mannschaft von Trainerin Ingrida Schweiger daheim gegen Klagenfurt auf.
Das ist schon fordernd für uns. Aber wir haben einen perfekt abgestimmten Trainingsplan und gehen somit topfit in das Doppelwochenende.
Julia LJUBIC, PSVBG-Salzburg
Bild: Andreas Tröster
„Das ist schon fordernd für uns. Aber wir haben einen perfekt abgestimmten Trainingsplan und gehen somit topfit in das Doppelwochenende“, ist Außenangreiferin Julia Ljubic überzeugt.
Besonders auf den Jahreskehraus in der Liga ist die 24-Jährige gespannt. „In dieser Halle haben wir noch nie gespielt. Auch wenn sie erst aufgestiegen sind, dürfen wir sie nicht unterschätzen“, warnt Ljubic, die sich und ihr Team dennoch in der Favoritenrolle sieht.
Auch Salzburgs Volleyball-Herren doppelt im Einsatz
Am Sonntag im Cup gegen Klagenfurt erwartet sie einen offenen Schlagabtausch. „Jedes Spiel ist entscheidend. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben!“, warnt sie ihr Team, das im Oktober gegen die Kärntnerinnen knapp mit 2:3 verlor. Auch die Zweitliga-Herren sind am Wochenende zweifach im Einsatz. Heute (17) wartet Döbling, Sonntag gehts im Cup gegen UVC Graz 2.
