Diese Geldgeber halten den Festspielen die Treue

Gleich lang dabei ist auch Industrie-Riese Siemens, der anfangs als Projektsponsor eingestiegen ist. Seit 1999 kann sich der Konzern ebenfalls „Hauptsponsor“ auf die Fahnen heften. Die Verträge laufen hier noch bis 2026.

Immer schon im Sponsoring zahlreicher Künstler aktiv, entschied sich der Uhrenhersteller Rolex im Jahr 2012, den Festspielen Geld zur Verfügung zu stellen – ebenfalls in der kleinen Riege der Hauptsponsoren. Ein mögliches Ablaufdatum der Partnerschaft mit den Festspielen ist nicht bekannt.