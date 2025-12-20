Vorteilswelt
Spektakuläre Fälle

Irreführung: Wenn die Werbung zu viel verspricht

Wirtschaft
20.12.2025 15:34
Sie kennen wahrscheinlich alle diese Werbesprüche. Aber was können Sie darauf geben?
Sie kennen wahrscheinlich alle diese Werbesprüche. Aber was können Sie darauf geben?(Bild: Krone KREATIV)

In der Werbung wird versucht, Kunden mit klingenden Versprechen zum Kauf zu bewegen. Aber natürlich müssen sich Unternehmen dabei an gewisse Regeln halten. Krone+ kennt ein paar prominente Beispiele von Reklame, die zu weit gegangen ist.

Letztens in der Drogerie, vor dem Regal mit dem Duschgel: Mein Blick fällt auf ein Produkt mit dem klingenden Namen „Gute Laune“. Wer kann die nicht brauchen, denke ich mir. Auf der Packung ein Versprechen: „Zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht“. Und der Hersteller geht sogar noch weiter: „Trübsal löst sich beim Duschen in Luft auf“. Na herrlich, das nehme ich gerne mit. Aber in mir entsteht die Frage: Müssen solche Versprechen eigentlich gehalten werden? Was darf Werbung?

Porträt von Denise Zöhrer
Denise Zöhrer
