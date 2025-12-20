Irreführung: Wenn die Werbung zu viel verspricht

Letztens in der Drogerie, vor dem Regal mit dem Duschgel: Mein Blick fällt auf ein Produkt mit dem klingenden Namen „Gute Laune“. Wer kann die nicht brauchen, denke ich mir. Auf der Packung ein Versprechen: „Zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht“. Und der Hersteller geht sogar noch weiter: „Trübsal löst sich beim Duschen in Luft auf“. Na herrlich, das nehme ich gerne mit. Aber in mir entsteht die Frage: Müssen solche Versprechen eigentlich gehalten werden? Was darf Werbung?