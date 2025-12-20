Irreführung: Wenn die Werbung zu viel verspricht

LIVE: Konferenz mit Hoffenheim und Bremen
Deutsche Bundesliga
In der Werbung wird versucht, Kunden mit klingenden Versprechen zum Kauf zu bewegen. Aber natürlich müssen sich Unternehmen dabei an gewisse Regeln halten. Krone+ kennt ein paar prominente Beispiele von Reklame, die zu weit gegangen ist.
Letztens in der Drogerie, vor dem Regal mit dem Duschgel: Mein Blick fällt auf ein Produkt mit dem klingenden Namen „Gute Laune“. Wer kann die nicht brauchen, denke ich mir. Auf der Packung ein Versprechen: „Zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht“. Und der Hersteller geht sogar noch weiter: „Trübsal löst sich beim Duschen in Luft auf“. Na herrlich, das nehme ich gerne mit. Aber in mir entsteht die Frage: Müssen solche Versprechen eigentlich gehalten werden? Was darf Werbung?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.