Viveiros lobt: „Wir spielen wieder unser Spiel!“

Beim amtierenden ICE Hockey League-Meister zeigt die Formkurve wieder klar nach oben – die letzten drei Partien wurden allesamt gewonnen. Für Coach Manny Viveiros liegt der Grund dafür auf der Hand: „Wir spielen unser Spiel!“ Es scheint, dass das „Red Bull Hockey“ den Weg zurück an die Salzach gefunden hat. „Die gute Defensive und Struktur ist dafür verantwortlich, dass es auch in der Offensive läuft“, lobt der Austro-Kanadier.