Viveiros lobt: „Wir spielen wieder unser Spiel!“

Die Eisbullen besinnen sich wieder auf Tempo, Struktur und mannschaftliche Geschlossenheit. Nach zuletzt wechselhaften Auftritten bringt der ICE Hockey League-Champ jene bekannten Tugenden zurück, die ihn stark gemacht haben – und genau die werden heute im Prestige-Duell in Linz gefragt sein.
Normalerweise schießen wir keine sieben Tore in einem Spiel, das ist fantastisch“, strahlte Eisbulle Troy Bourke nach dem 7:0-Kantersieg über Vorarlberg vergangenen Mittwoch. Der „Cowboy“ konnte sich selbst zweimal in die Torschützenliste eintragen: „Wir alle haben so ein Ergebnis gebraucht, es bringt uns viel Selbstvertrauen.“
Die gute Defensive und Struktur ist dafür verantwortlich, dass es auch in der Offensive läuft
Manny Viveiros
Beim amtierenden ICE Hockey League-Meister zeigt die Formkurve wieder klar nach oben – die letzten drei Partien wurden allesamt gewonnen. Für Coach Manny Viveiros liegt der Grund dafür auf der Hand: „Wir spielen unser Spiel!“ Es scheint, dass das „Red Bull Hockey“ den Weg zurück an die Salzach gefunden hat. „Die gute Defensive und Struktur ist dafür verantwortlich, dass es auch in der Offensive läuft“, lobt der Austro-Kanadier.
Dieselben Tugenden will der Trainer auch heute (19.15) beim Prestige-Duell auswärts in Linz sehen. „Wir müssen wieder richtig scharf sein“, weiß auch Defender Dennis Robertson, worauf es ankommen wird.
