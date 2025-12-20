Vorteilswelt
Glück auf!

Als noch Bergleute im Helenenschacht schufteten

20.12.2025 16:00
Der bis heute stehen gebliebene Förderturm des Helenenschachtes (links) wurde während des Ersten ...
Der bis heute stehen gebliebene Förderturm des Helenenschachtes (links) wurde während des Ersten Weltkrieges von italienischen Kriegsgefangenen aus dem nahe gelegenen Gefangenenlager Neckenmarkt/Sopronnyék mit einem Ziegelbau ummantelt. Im Hintergrund sind Häuser der Werksiedlung erkennbar.(Bild: Krone KREATIV/fortepan/Schermann Ákos)

Rund 150 Jahre lang wurde in Ritzing Kohle abgebaut. Heute erinnert noch eine Siedlung an die einstige Bergbautradition des Burgenlandes.

Die Kohlenflöze bei Brennberg/Ritzing im Ödenburger Gebirge wurden bereits seit 1796 im Tagbau abgebaut, der Bergbau war in esterházyschem Besitz. Die geförderte Braunkohle wurde zur begehrten Holzkohle verarbeitet. Ab 1862 wurden von den Kohlenbergwerk-Pächtern die ersten größeren Schächte auf Ritzinger Seite errichtet, unter anderen im Jahr 1882 der „Helenenschacht“ mit einer Tiefe von ca. 345 m. Mittels einer Seilbahn transportierte man die im Helenenschacht abgebaute Kohle in das Hauptwerk Brennberg und von dort weiter zum Bahnhof in Agendorf/Ágfalva. 1902 kam es zu einem Stollendurchstich vom Ritzinger Revier zum Brennberger Revier.

