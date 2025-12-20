Als noch Bergleute im Helenenschacht schufteten

Die Kohlenflöze bei Brennberg/Ritzing im Ödenburger Gebirge wurden bereits seit 1796 im Tagbau abgebaut, der Bergbau war in esterházyschem Besitz. Die geförderte Braunkohle wurde zur begehrten Holzkohle verarbeitet. Ab 1862 wurden von den Kohlenbergwerk-Pächtern die ersten größeren Schächte auf Ritzinger Seite errichtet, unter anderen im Jahr 1882 der „Helenenschacht“ mit einer Tiefe von ca. 345 m. Mittels einer Seilbahn transportierte man die im Helenenschacht abgebaute Kohle in das Hauptwerk Brennberg und von dort weiter zum Bahnhof in Agendorf/Ágfalva. 1902 kam es zu einem Stollendurchstich vom Ritzinger Revier zum Brennberger Revier.