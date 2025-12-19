Drei Raser mussten ihre Führerscheine abgeben

61 km/h, 60 km/h und 51 km/h schneller als erlaubt waren drei Raser gestern im Lungau unterwegs. Zwei von ihnen stoppte die Polizei in St. Michael am Vormittag auf der Tauernautobahn (A10) in Fahrtrichtung Villach, den dritten am Nachmittag im Gemeindegebiet von Zederhaus.
Wohl besonders eilig hatten es gleich drei Lenker im Lungau. Am Donnerstagvormittag erwischte die Polizei einen 57-jährigen Salzburger mit 161 km/h auf der A10 in St. Michael. Nur kurze Zeit später war ein 74-jähriger Münchner mit 160 km/h an der gleichen Stelle viel zu schnell unterwegs.
Mit 151 km/h wurde am Nachmittag ein 27-jähriger Kärntner gemessen – ebenfalls auf der Tauernautobahn, allerdings im Gemeindegebiet von Zederhaus. Erlaubt waren an allen drei Stellen 100 km/h.
Alle drei Raser mussten ihre Führerscheine noch an Ort und Stelle abgeben. Sie durften zudem nicht weiterfahren und wurden angezeigt.
