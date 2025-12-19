Drei Raser mussten ihre Führerscheine abgeben

Wohl besonders eilig hatten es gleich drei Lenker im Lungau. Am Donnerstagvormittag erwischte die Polizei einen 57-jährigen Salzburger mit 161 km/h auf der A10 in St. Michael. Nur kurze Zeit später war ein 74-jähriger Münchner mit 160 km/h an der gleichen Stelle viel zu schnell unterwegs.