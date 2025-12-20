Supertalent spricht ganz offen über seinen Abgang

Die Hoffnungen der Fans von Red Bull Salzburg, dass Kerim Alajbegovic einige Jahre seiner noch sehr jungen Karriere in Österreich verbringt, werden sich nicht erfüllen. Wie der 18-Jährige in einem Interview mit dem bosnischen Medium „FACE TV“ bekannt gab, kehrt er den Bullen schon im Sommer wieder den Rücken. „Ich bleibe bis zum Sommer in Salzburg. Leverkusen wird mit Sicherheit die Klausel in meinem Vertrag ziehen“, sagte der Offensivmann. Sein früherer Verein, der Alajbegovic im vergangenen Sommer zu den Bullen abgab, hat die Möglichkeit, ihn wieder zurückzuholen.