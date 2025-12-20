Supertalent spricht ganz offen über seinen Abgang

Die Zukunft von Kerim Alajbegovic liegt nur mehr bis Sommer bei Red Bull Salzburg. Das scheint nach einem Interview des 18-Jährigen mit dem Medium „FACE TV“ aus Bosnien-Herzegowina eine sichere Sache zu sein.
Die Hoffnungen der Fans von Red Bull Salzburg, dass Kerim Alajbegovic einige Jahre seiner noch sehr jungen Karriere in Österreich verbringt, werden sich nicht erfüllen. Wie der 18-Jährige in einem Interview mit dem bosnischen Medium „FACE TV“ bekannt gab, kehrt er den Bullen schon im Sommer wieder den Rücken. „Ich bleibe bis zum Sommer in Salzburg. Leverkusen wird mit Sicherheit die Klausel in meinem Vertrag ziehen“, sagte der Offensivmann. Sein früherer Verein, der Alajbegovic im vergangenen Sommer zu den Bullen abgab, hat die Möglichkeit, ihn wieder zurückzuholen.
Titel mit Red Bull Salzburg? „Wäre gut für meine Karriere“
Wie es dann weitergeht, ist Alajbegovic noch nicht bekannt. „Ich weiß nicht, ob sie mich weiterverkaufen werden“, sagte der Rechtsfuß, der bei den Bullen schnell eine sehr wichtige Rolle übernommen hatte und zum A-Nationalspieler seiner bosnischen Heimat wurde. Ende September wurde sein Vertrag um ein zusätzliches Jahr bis Ende Juni 2029 verlängert.
Bevor es wieder zurück nach Leverkusen geht, hat das Toptalent noch ein Ziel: mit Salzburg den Meistertitel zu gewinnen. „Das wäre gut für meine Karriere.“
Das Ziel lautet Real Madrid
Apropos Laufbahn: Für diese hat Alajbegovic große Ziele. Spanien, Italien, England – das kann sich der Noch-Bulle bestens vorstellen. Vor allem Real Madrid hat es ihm angetan. „Als ich klein war, habe ich davon geträumt, alles zu geben, um für sie zu spielen.“
