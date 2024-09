Wilde Rangelei: 79-Jähriger überwältigt Einbrecher

Das gibt es auch nicht alle Tage. Ein 79-jähriger Klagenfurter geht in seinen Keller und steht plötzlich vor einem Einbrecher. Sofort gab dieser seiner Frau Bescheid. Die 70-Jährige alarmierte daraufhin die Polizei. Diese eilte mit mehreren Streifen zu Hilfe und konnte aus dem Keller laute Schreie wahrnehmen. „Der 79-Jährige fixierte den jungen Mann mit Körperkraft am Boden“, schildern Polizisten, die in Folge übernahmen.