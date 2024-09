Dem „Schwimmreifen“ endgültig ade sagen

Wenn die Hormone verrückt spielen

Oft ist es aber auch mit weniger essen und einem geringeren Alkoholkonsum nicht getan. Manchmal handelt es sich nämlich um einen „Hormonbauch“. Vor allem rund um die Wechseljahre stellen Frauen fest, dass sie an Bauch und Taille zulegen, obwohl sie seit Jahren nichts an ihrer Ernährung geändert haben. Exzessiver Sport und strenge Diäten führen in diesem Fall ebenso nicht zu einer Verringerung des Fetts.