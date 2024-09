Rumäniens Premier über Nehammer „verärgert“

Regierung in Bukarest will Happy End bis Wahlen im Spätherbst

Da in Rumänien im Spätherbst die Präsidentenwahl und im Dezember die Parlamentswahl ansteht, ist die Koalitionsregierung bestehend aus PSD und ihrem liberalen Juniorpartner (PNL) bemüht, ein möglichst baldiges Happy End in der leidigen Schengen-Saga herbeizuführen, da sich beide Koalitionsparteien davon Wahlzugewinne versprechen. So stellte Regierungs- und PSD-Chef Ciolacu im Juli den Schengen-Beitritt des Landes auch mit den Bodengrenzen bis Jahresende in Aussicht. Die Gründe für diesen Optimismus nannte Ciolacu damals nicht.