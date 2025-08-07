20-Jährige bei Crash in Zell am See eingeklemmt

Zu einem schweren Verkehrsunfall wurde die Freiwillige Feuerwehr Zell am See am Mittwoch auf die B168A, die Umfahrungsstraße im Bereich der Kreuzung Flugplatzstraße/Vellmarstraße, alarmiert. Ein 53-jähriger Lkw-Lenker war dort mit einem Pkw, wo eine 19-Jährige am Steuer saß, kollidiert – dabei wurde die 20-jährige Beifahrerin im Fahrzeug eingeklemmt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH Salzburg geflogen, berichtet die Polizei. Beide Alkotests waren negativ.