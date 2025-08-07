Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lkw gegen Pkw

20-Jährige bei Crash in Zell am See eingeklemmt

Salzburg
07.08.2025 07:31
Die Feuerwehr Zell am See war rasch am Einsatzort.
Die Feuerwehr Zell am See war rasch am Einsatzort.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Zell am See)

Ein schwerer Verkehrsunfall in Zell am See hatte am Mittwoch einen Einsatz der Feuerwehr zur Folge. Nach einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Pkw musste nämlich eine eingeklemmte Person befreit werden.

0 Kommentare

Zu einem schweren Verkehrsunfall wurde die Freiwillige Feuerwehr Zell am See am Mittwoch auf die B168A, die Umfahrungsstraße im Bereich der Kreuzung Flugplatzstraße/Vellmarstraße, alarmiert. Ein 53-jähriger Lkw-Lenker war dort mit einem Pkw, wo eine 19-Jährige am Steuer saß, kollidiert – dabei wurde die 20-jährige Beifahrerin im Fahrzeug eingeklemmt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH Salzburg geflogen, berichtet die Polizei. Beide Alkotests waren negativ.

Die Einsatzkräfte hatten alle Hände voll zu tun.
Die Einsatzkräfte hatten alle Hände voll zu tun.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Zell am See)
(Bild: Freiwillige Feuerwehr Zell am See)

Die Einsatzkräfte begannen mit der Rettung der eingeschlossenen Person. Mithilfe eines hydraulischen Rettungssatzes konnte die 20-jährige Österreicherin aus dem deformierten Fahrzeug befreit und dem Roten Kreuz übergeben werden. Die Feuerwehr unterstützte die Sanitäter auch bei der weiteren Versorgung der Patienten.

Lesen Sie auch:
Das schwerbeschädigte Auto
2,94 Promille
Alko-Crash mit Kind – Vater flüchtet aus Spital!
06.08.2025
Im Nationalpark
Felssturz auf beliebtem Weg in Berchtesgaden
06.08.2025
Alko-Unfall mit Kind
„Jugendamt kann Kinder bei Gefährdung abholen“
06.08.2025

Neben der Menschenrettung sicherte die Feuerwehr die Einsatzstelle ab, band ausgelaufene Betriebsmittel und assistierte dem Bergeunternehmen bei der Fahrzeugbergung.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Zell am See
FeuerwehrFreiwillige Feuerwehr
VerkehrsunfallKollision
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Begleitet wurde der US-Staatschef von Secret-Service-Agenten und dem Architekten James McCrery.
Journalisten erstaunt
Was macht Trump da am Dach des Weißen Hauses?
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Weit abseits der Front
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
Wladimir Putin will offenbar keinen Deal, sondern einen Sieg in der Ukraine.
„Von Sieg überzeugt“
Insider: Putin wird Trumps Ultimatum ignorieren
Der INF-Vertrag hatte seine Gültigkeit bereits mit dem Ausstieg der USA im Jahr 2019 verloren, ...
Nach Trumps U-Booten
Kreml tritt aus Atomwaffen-Vertrag aus
Eine blutige israelische Flagge bei einer pro-palästinensischen Kundgebung in Mexiko
„Kein gerechter Krieg“
Ex-Sicherheitschefs für Ende der Gaza-Offensive
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
125.917 mal gelesen
Krone Plus Logo
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Formel 1
„Unnötig!“ Auch Wurz und ORF-Mann schütteln Kopf
114.945 mal gelesen
Alexander Wurz (li.) und Ernst Hausleitner
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
109.246 mal gelesen
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1439 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Wirtschaft
Eingriff ist „unmöglich“: SPÖ erzürnt den Handel
1195 mal kommentiert
Die hohen Lebensmittelpreise sollen durch staatliche Eingriffe eingedämmt werden. Auf welche ...
Außenpolitik
Kreml tritt aus Atomwaffen-Vertrag aus
1159 mal kommentiert
Der INF-Vertrag hatte seine Gültigkeit bereits mit dem Ausstieg der USA im Jahr 2019 verloren, ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf