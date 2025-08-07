20-Jährige bei Crash in Zell am See eingeklemmt

Ein schwerer Verkehrsunfall in Zell am See hatte am Mittwoch einen Einsatz der Feuerwehr zur Folge. Nach einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Pkw musste nämlich eine eingeklemmte Person befreit werden.
Zu einem schweren Verkehrsunfall wurde die Freiwillige Feuerwehr Zell am See am Mittwoch auf die B168A, die Umfahrungsstraße im Bereich der Kreuzung Flugplatzstraße/Vellmarstraße, alarmiert. Ein 53-jähriger Lkw-Lenker war dort mit einem Pkw, wo eine 19-Jährige am Steuer saß, kollidiert – dabei wurde die 20-jährige Beifahrerin im Fahrzeug eingeklemmt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH Salzburg geflogen, berichtet die Polizei. Beide Alkotests waren negativ.
Die Einsatzkräfte begannen mit der Rettung der eingeschlossenen Person. Mithilfe eines hydraulischen Rettungssatzes konnte die 20-jährige Österreicherin aus dem deformierten Fahrzeug befreit und dem Roten Kreuz übergeben werden. Die Feuerwehr unterstützte die Sanitäter auch bei der weiteren Versorgung der Patienten.
Neben der Menschenrettung sicherte die Feuerwehr die Einsatzstelle ab, band ausgelaufene Betriebsmittel und assistierte dem Bergeunternehmen bei der Fahrzeugbergung.
