Champions-League in Kärnten: Polizei ist gewappnet

Verkehrskonzept wird angepasst

Und Dank unseres EM-Auftritts in Deutschland hat auch Katrin Horn (sie führte ja die entsandte, rot-weiß-rote Polizeidelegation an) zusätzlich durchaus dienliche Kontakte geknüpft. Die Polizei sei jedenfalls gewappnet – zumal man in Klagenfurt ohnehin über Cupfinal-Erfahrung verfügt. „Einzig das Verkehrskonzept wird an den internationalen Charakter der Spiele adaptiert werden. “