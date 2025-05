Manga und Anime: Wenn aus Fantasie Realität wird

Seit 2017 verwandelt sich die Klagenfurter Messehalle einmal im Jahr in eine bunte Animewelt. „Jugendliche sind zu uns ins Jugendkulturzentrum kwadr.at gekommen, mit dem Wunsch so eine Convetion in Kärnten zu organisieren. Zuerst haben wir kleine Veranstaltungen in unserer Einrichtung organisiert und sind dann in die Messehalle gewandert. Am Anfang hatten wir um die 300 Besucher, letztes Jahr begrüßten wir schon 3300 Gäste in zwei Messehallen bei unserer Convention“, freut sich Silvia Traby, von der offenen Jugendarbeit „koja“.