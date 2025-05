Dreimal Staatsmeistertitel für Kärntner Tanzstudio

Mit 15 Choreografien im Gepäck und 23 jungen Tänzern reiste die Tanzschule zu dem österreichischen Wettbewerb. In neun Kategorien erreichten sie Stockerlplätze – ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann. Vier Tage lang dauerte der Tanzwettbewerb „Austrian Open 2025“ in Wiener Neustadt, bei dem Hunderte um die ersten Plätze in Kategorien wie Ballett, Musical, Commercial Dance Styles oder Breakdance tanzten.