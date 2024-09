Polizei-Eskorte für flüchtige Geißlein in Baden

Die Neugierde war einfach zu groß: Ihren kurzen Ausflug in die Freiheit sichtlich genossen haben vor kurzem zwei Jungziegen in Baden. Die beiden Tiere hatten kurzerhand auf eigene Faust am Harterberg ihr „Revier“ verlassen, um neue Wege zu erkunden. Ihr Ausflug über die Wiese sorgte dabei für allerhand Aufsehen.