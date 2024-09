So viel von Hartberg steckt mittlerweile im LASK!

Von Hartberg nach Linz sind es 300 Kilometer. Diese Reise hatte Markus Schopp am Dienstag samt Co-Trainer Alex Marchant angetreten, als er zum LASK-Coach erkoren wurde. Wobei der 50-Jährige in den letzten Jahren nicht der einzige war, der von der Steiermark in die Stahlstadt übersiedelt ist, steckt doch im LASK mittlerweile sehr viel Hartberg. Erst im Sommer wurde mit ÖFB-Stürmer Max Entrup, der an Knieproblemen leidet, der Königstransfer aus Hartberg weggelotst.