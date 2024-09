Trainer-Beben um Hartbergs Erfolgscoach

Am späten Montag-Abend wurde Erich Korherr von den LASK-Plänen informiert – und der Hartberg-Obmann konnte und wollte Schopp (der das Oststeirer-Team Dienstagvormittag noch trainiert hatte) nach viereinhalb sehr erfolgreichen Jahren inklusive Europacup-Premiere (162 Spiele) nichts in den Weg legen: „Der Wechselwunsch kam sehr überraschend, auch wenn uns klar war, dass ihm nicht taugt, was in Hartberg bezüglich Infrastruktur nicht passiert! Uns tut der Wechsel weh, weil alles auf Markus Schopp aufgebaut war. Aber wir müssen fair bleiben: Der LASK bewegt sich in einer anderen Dimension, dort kann er international spielen.“ Nachsatz: „Vielleicht kommt der Markus ja wieder einmal zurück zu uns, so wie damals aus Barnsley. Es ist ja auch Avdijaj schon zu uns zurückgekommen – oder Diarra.“