LASK-Beben! Schopp wird Trainer und Sportdirektor

Schopp freut sich auf „spannende Aufgabe“

„Mit dem LASK wartet sowohl in der heimischen Liga als auch international in der Conference League eine spannende Aufgabe, auf die ich mich sehr freue. Ziel mit dieser Mannschaft kann es nur sein, nicht nur an die Erfolge der vergangenen Jahre anzuknüpfen, sondern weitere Schritte nach vorne zu machen“, kündigt Schopp an. „Ich gehe mit großer Motivation an die neuen Aufgaben beim LASK heran und bedanke mich gleichzeitig beim TSV Hartberg für die sehr erfolgreiche gemeinsame Zeit und die Möglichkeit, viele Spieler zu entwickeln, aber auch mich als Trainer.“