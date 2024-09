Kanzlerduell Nehammer gegen Kickl spitzt sich zu

Zwei Auftritte – aber nur ein Ziel

Zirka zeitgleich wird FPÖ-Chef Herbert Kickl in Wels, wo die Freiheitlichen mit Andreas Rabl bekanntlich den Bürgermeister stellen, in seinen Super-Samstag starten. Am städtischen Volksfest will der blaue Spitzenkandidat seine erste Brandrede halten, einige Stunden später dann seine zweite in Graz. Seit Donnerstag wird in der steirischen Landeshauptstadt bereits aufgebaut und vorbereitet. Motivation und Mobilisierung lauten die beiden Zauberwörter beim offiziellen Wahlkampfauftakt der Freiheitlichen.