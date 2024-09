Neue FPÖ-Plakatwelle entrollt: Kickl als Werkzeug

„Immer ein Ohr am Bürger“

Die Plakate verfolgen eine gerade Linie. „Weil er euch versteht“ spielt auf die Kommunikation des Kanzlerkandidaten, der laut Schnedlitz „immer ein Ohr am Bürger habe“, an. Die Einbindung des Volkes wird auch mit „Ihr seid der Chef, ich euer Werkzeug“ betont.