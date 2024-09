Kanzler-Spot: Emotionale Botschaft an Bevölkerung

Mit einer Veranstaltung in der Wiener Steffl-Arena steigt am Samstag Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer in den Intensivwahlkampf ein. Schon am Freitag veröffentlichte er auf X sein offizielles Wahlkampfvideo. Darin richtet er sich – ganz staatsmännisch und teilweise sehr emotional – mit flammenden Appellen an die Bevölkerung ...