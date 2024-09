PK jetzt live: Das steht im Österreichplan der ÖVP

Die ÖVP mit Bundeskanzler Karl Nehammer an der Spitze hat am Donnerstag (PK derzeit im Livestream oben) ihr 269 Seiten starkes Wahlprogramm für den Urnengang am 29. September vorgestellt. Inhaltliche Überraschungen im selbsternannten Österreichplan finden sich darin nicht: Leistung fördern, Steuern senken, keine neuen Schulden, weniger Bürokratie und eine strikte Asylpolitik genießen oberste Priorität.