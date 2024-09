Nutzerdaten für KI: X kommt ohne Strafe davon

Die DPC kündigte außerdem an, vom Europäischen Datenschutzausschuss Informationen zu erbitten, inwieweit personenbezogene Daten in den verschiedenen Phasen der Ausbildung und des Betriebs eines KI-Modells verarbeitet werden. „Die DPC hofft, dass die Stellungnahme eine proaktive, wirksame und kohärente europaweite Regulierung ermöglichen wird“, sagte Behördenchef Dale Sunderland. Irland ist in der EU für die Aufsicht der meisten US-Technologiekonzerne zuständig, weil diese dort ihre Europa-Zentrale haben.