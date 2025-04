U-Ausschuss: FPÖ will Innenministerium beleuchten

Grüne würden sich an der Aufklärung beteiligen

Noch vor dieser thematischen Festlegung der FPÖ hatte Grünen-Chef Werner Kogler am Freitag in einer Pressekonferenz zu den blauen U-Ausschuss-Plänen Stellung genommen. „Es liegt an der FPÖ, das herbeizuführen, nicht an uns“, betonte er. „In der Sache selbst werden wir uns natürlich an der Aufklärung beteiligen, ohne uns bei irgendwelchen Verschwörungstheorien anzuhängen.“