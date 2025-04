Nichtschwimmer (24) rettete Pensionistin aus Fluss

Der 24-jährige Asylwerber Shoja Shojahiddin kann selbst nicht schwimmen, sprang in Wels in Oberösterreich aber trotzdem in den Traunfluss, um eine gestürzte Pensionistin (82) aus dem eiskalten Wasser zu retten. Der selbstlose Retter schildert der „Krone“ die bangen Augenblicke.