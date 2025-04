Russell Brand wegen Vergewaltigung angeklagt

Gerichtstermin Anfang Mai

Der Schauspieler und Komiker muss nun am 2. Mai vor Gericht in Westminster erscheinen. Derzeit hält sich Brand in den USA auf. „Die Frauen, die Anzeige erstattet haben, werden weiterhin von speziell geschulten Polizeikräften betreut“, erklärte Andy Furphy von der Metropolitan Police.