Ex-Hamas-Geisel Tal Shoham: „Hoffe auf Anonymität“

505 Tage in den Fängen der Hamas – ein Albtraum aus Angst, Terror und Ungewissheit. Der österreichisch-israelische Doppelstaatsbürger Tal Shoham hat das Undenkbare durchlebt. Doch statt Ruhm oder Rache will er nur eines: untertauchen: „Dass ich wieder in die Anonymität zurückkehren und mit meiner Familie ein normales Leben führen kann“, gesteht er im Interview mit krone.tv. Ein Schicksal, das unter die Haut geht – und ein Wunsch, der zum Nachdenken anregt.