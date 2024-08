Togo lockt Austrias Blitzstarter Salifou

Salifou fühlt sich in Klagenfurt pudelwohl. „Ich bin happy, dass der Wechsel so problemlos über die Bühne ging. Super ist auch, dass ich von der Mannschaft so toll aufgenommen wurde.“ Klagenfurt hat er aus einem Grund ausgewählt: „Die österreichische Liga hat viel Niveau. Für mich ist es wichtig, Spielzeit zu bekommen – so viel als möglich.“