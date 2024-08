Die AfD ist in der ehemaligen DDR besonders stark

Wieso gerade in der ehemaligen DDR die Zustimmung für die AfD, die in Sachsen und Thüringen vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, so groß ist, erklärt Wagner auch durch ihre Vergangenheit unter dem sozialistischen Regime. Der Politikwissenschafter von der Freien Universität Berlin führt aus, dass die DDR beschlossen hatte, ein antifaschistischer Staat zu sein und es damit die kritische Aufarbeitung, das „Hinterfragen, was das auch für uns heute noch bedeutet“, kaum gab. Außerdem habe Westdeutschland ein anderes Bild der Demokratie, da die Einführung dieser nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem einhergehenden wirtschaftlichen Aufschwung positiv assoziiert sei. Für Bürgerinnen und Bürger der ehemaligen DDR „war es ganz anders. Die Einführung der repräsentativen Demokratie nach bundesrepublikanischem Muster fiel in eine Zeit der Massenarbeitslosigkeit. Das heißt, dieser kognitive Link zwischen Wohlstand und Demokratie im Osten hat sich nie so entwickeln können wie im Westen“.