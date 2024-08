Amazon.de eröffnet riesiges neues Logistikzentrum

Fast 40.000 Mitarbeiter bei Amazon Deutschland

Amazon beschäftigt nach eigenen Angaben in Deutschland etwa 38.500 fest angestellte Mitarbeiter, ein Drittel davon in NRW. Deutschlandweit hat das Unternehmen mehr als 100 Standorte, inklusive 22 Logistikzentren. Sechs befinden sich in NRW. Neben Horn-Bad Meinberg gibt es weitere in Dortmund, Mönchengladbach, Oelde, Rheinberg und Werne. Daneben betreibt der Onlineversandhändler 14 Verteil-, zwei Sortier- und ein Entwicklungszentrum. Zuletzt war ein Sortierzentrum in Dormagen geschlossen worden.