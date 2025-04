Österreichs Frauen-Team verliert gegen Holland

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam hat im dritten Nations-League-Spiel die zweite Niederlage kassiert. Die Truppe von Teamchef Alexander Schriebl musste sich Gastgeber Niederlande am Freitag in Almelo mit 1:3 (0:1) geschlagen geben. Nach dem 1:4 in Deutschland gab es damit wieder keine Punkte. Die ÖFB-Auswahl ist in der Gruppe A1 mit drei Zählern weiter Dritter. Die Niederländerinnen, die am Dienstag (18.15 Uhr) in Altach zu Gast sind, haben vier Punkte mehr gesammelt.