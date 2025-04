Salzburg geht in Finalserie gegen KAC in Führung

Red Bull Salzburg hat Spiel 1 der „best of seven“-Finalserie in der ICE Hockey League gegen den KAC für sich entschieden. Der Titelverteidiger gewann am Freitagabend auswärts in der Heidi-Horten-Arena das umkämpfte Auftaktduell 2:1 (1:1,0:0,0:0;1:0) nach Verlängerung und sicherte sich damit einen ersten Vorteil im Kampf um die Meisterschaft. Den Siegtreffer erzielte Lucas Thaler (69.). Die Salzburger haben am Sonntag (17.30 Uhr) im zweiten Spiel Heimrecht.