Lohnerhöhung bei Amazon.de: 15 Euro ab September

Amazon hat seinen Marktanteil im Online-Handel in Deutschland in den vergangenen Jahren ausgebaut und dementsprechend neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. Im Spätsommer soll ein weiteres Logistikzentrum in Horn-Bad Meinberg in Betrieb gehen, vorangegangen war die Eröffnung eines neuen Standorts in Erfurt im Mai.