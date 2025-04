Klauß bemängelt: „Nach vorne hin einfach zu wenig“

Jürgen Säumel (Sturm-Trainer):

„Wir haben gezeigt, dass in einer engen Meisterrunde mit uns zu rechnen ist. Insbesondere in der ersten Halbzeit haben wir eine gute Energie und Bereitschaft gezeigt. Erfreulich war auch, dass wir in der zweiten Halbzeit alles investiert haben, um den Vorsprung zu verteidigen. Wir haben es geschafft, dass, wenn der Gegner aufkommt, wir so viel investieren, um da drüber zu kommen. Da bedarf es auch solcher Rettungstaten wie von Gregory Wüthrich. Ich bin überzeugt, dass wir bis zum Schluss um die Meisterschaft dranbleiben werden. Bei Jatta hat es nicht so gut ausgesehen, wir hoffen aber, dass es nicht so schlimm ist. Wir brauchen alle Kaderspieler. Leon (Grgic) hat eine Nase für solche Situationen.“