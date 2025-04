„Glaubhaftes Gegengewicht gegen Aggressoren sein“

Warum brauchen wir dieses Gegengewicht, sind wir bedroht und von wem?

Weil die Welt kein sicherer Ort ist und nicht auszuschließen ist, dass auch Mitgliedstaaten der Europäischen Union von konventionellen Angriffen betroffen sein können. Darüber hinaus gibt es jetzt schon unter der Schwelle des konventionellen Krieges Maßnahmen der hybriden Kampfführung. Denken Sie an Cyberangriffe, an Destabilisierung, an Meinungsbeeinflussung bis hin zur Instrumentalisierung von Migrationsbewegungen. Also es ist jetzt schon eine Situation eingetreten, wo unterhalb der Schwelle des konventionellen Krieges bestimmter Druck ausgeübt wird auf Mitgliedstaaten der Europäischen Union und wo wir die entsprechende Resilienz herstellen müssen.