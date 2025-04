Einreiseverbot für deutsche EU-Staatssekretärin

Deutsche EU-Staatssekretärin besuchte Banja Luka

Lührmann hatte am Donnerstag zusammen mit Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) in Sarajevo die Sanktionen gegen Dodik wegen andauernder Verstöße gegen die verfassungsmäßige Ordnung in dem Balkanstaat angekündigt. Dodik und seine beiden engsten Mitarbeiter dürfen in beide Länder nicht mehr einreisen. Sie würden die Sicherheit in der Region gefährden.