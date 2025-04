AMS-Weiterbildungsgeld: Mamas droht bald Pfändung

Bleiben Härtefälle auf der Strecke?

Das ist auch der Grund, warum viele Weiterbildungsgeldbezieherinnen bereits die Flinte ins Korn geworfen haben. Zumeist sind nur mehr die Härtefälle übrig, wie auch eine Mutter aus Hernstein verrät: Weil sie wegen einer Risikoschwangerschaft in frühzeitigen Mutterschutz gegangen ist, drohen ihr zu den 15.000 Euro an Rückzahlungen an das AMS zusätzlich noch 15.000 Euro, die sie an Wochengeld zurückerstatten muss.