Sturm Graz gegen SK Rapid, LIVE ab 20.30 Uhr

Rapid hat Nase im Saisonvergleich vorne

Im bisherigen Saisonvergleich hat Rapid mit einem 1:0-Heimsieg und dem 1:1 in Graz die Nase vorne, die Ergebnisse liegen allerdings bereits Monate zurück. Nach zuletzt vier Niederlagen in den sieben Frühjahrsspielen in der Liga droht man selbst, Rang drei aus den Augen zu verlieren und hofft auf den Befreiungsschlag. Das jüngste Heim-0:2 gegen Salzburg vermochte die Stimmung kaum zu heben. „Wir haben Probleme, mit Rückschlägen während des Spiels umzugehen“, konstatierte Trainer Robert Klauß. Gerade die zweite Hälfte machte ihm zu schaffen. „Es hat auch uns verwundert, es war eine Leistung, die wir nicht akzeptieren können“, betonte der Deutsche. „Das war viel zu wenig von dem, was uns auszeichnet und was wir auch schon gezeigt haben.“