„Finger weg“: Amerikaner erheben sich gegen Trump

Proteste gegen Trump und Musk

„Donald Trump und (Tech-Milliardär) Elon Musk glauben, das Land gehöre ihnen. Sie nehmen sich alles, was sie in die Finger bekommen können“, heißt es in dem Aufruf zu den Protesten unter dem Banner „Hands off!“ (Finger weg). Zu den Rednern in Washington gehören nach Informationen der Nachrichtenseite Axios mehrere Abgeordnete der Demokraten.