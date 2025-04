Kampf gegen Seuche: Dies gilt es jetzt zu beachten

Seuchenteppiche auch in Niederösterreich

An den geöffneten Grenzübergängen in Hohenau (Bezirk Gänserndorf) und Berg (Bezirk Bruck an der Leitha) werden Seuchenteppiche gelegt und vom NÖ Straßendienst betreut, hieß es am Freitag auf APA-Anfrage vom Land. Ziel sei, eine Einschleppung der Maul- und Klauenseuche über den Straßenweg möglichst zu verhindern.