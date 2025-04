SV Ried lässt im Aufstiegskampf Punkte liegen

Zehn Tore in Kapfenberg

In Kapfenberg bekamen die Zuschauer einen munteren Torreigen geboten. Die Gastgeber führten gegen die Lafnitzer bereits nach 15 Minuten mit 4:0, zur Pause stand es 5:1. In der Schlussviertelstunde verkürzte das Liga-Schlusslicht zwar noch von 2:6 auf 4:6, Zählbares sprang für die Gäste trotz eines Triplepacks von Jakob Knollmüller nicht mehr heraus. Während sich der KSV auf Platz fünf verbesserte, gibt Lafnitz mit zehn Punkten Rückstand auf das rettende Ufer in den kommenden Wochen wohl nur mehr Abschiedsvorstellungen in Richtung Regionalliga.